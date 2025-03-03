هشام ماجد لـ جمهور أشغال شقة: مبسوطين معانا

طرح الفنان هشام ماجد ، سؤالاً مثيرا بشأن مسلسله في السباق الرمضاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هشام ماجد : "مبسوطين معانا ؟

#أشغال_شقة_جدا

#هشام_ماجد

#أسماء_جلال".

ونشر هشام ماجد، صورة له رفقة الفنانة أسماء جلال، من داخل السيارة.

وطرحت منصة شاهد vip ، رابع حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها الافراج عن اسماء جلال ، بعد ان اعترفت ناهد السباعي بانها من قامت بشراء المخدرات ، وتم حبسها علي ذمة التحقيقات ، فيما تسبب مصطفي غريب ، في افساد قضية هناء “ فدوي عابد ” ، وهو ما جعل رئيس النيابة بشترط ان قوم هشام ماجد ومصطفي بعمل تحليل مخدرات

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .