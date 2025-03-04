احترام الأذواق.. إتيكيت الدعوة على عزومة فطار رمضان

تحتاج دعوة الآخرين إلى الإفطار في رمضان إلى بعض الأسس وقواعد الإتيكيت لتكون الدعوة مميزة وبشكل لائق للضيوف. إليك بعض القواعد المهمة:

١- اختيار الضيوف وإرسال الدعوة

حددي الضيوف مسبقًا وفقًا لطبيعة العزومة (عائلية، أصدقاء، زملاء عمل).

يفضل إرسال الدعوة قبل العزومة بفترة كافية (3-5 أيام على الأقل).

يمكن أن تكون الدعوة شفوية، عبر الهاتف، أو برسالة لطيفة على واتساب.

من اللطيف أن تحددي وقت الإفطار بدقة لتجنب أي تأخير.

٢- ترتيب المائدة وتحضير الأجواء

احرصي على ترتيب مائدة الإفطار بشكل أنيق، مع وضع التمر والماء أولًا ليسهل على الضيوف الإفطار.

اختاري ديكورًا بسيطًا ومريحًا يعكس أجواء رمضان.

وفّري مناديل كافية وأدوات مائدة منظمة لكل ضيف.

٣- تنوع الطعام واحترام الأذواق

قدمي أطباق متنوعة تناسب جميع الأذواق، مع مراعاة الحميات الغذائية أو الحساسية إذا وجدت.

من الأفضل تقديم أطعمة خفيفة قبل الأطباق الرئيسية، مثل الشوربة والسلطات.

لا تنسي المشروبات الرمضانية مثل قمر الدين، التمر الهندي، والعرقسوس.