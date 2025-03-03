المشرف على الكرة بالمقاولون: تشفير الدوري المصري ضرورة.. وسيحقق 20 مليار سنويًا

شارك الإعلامي أنير هشام تصريحات محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب🎙

▪︎ لا بد من تشفير الدوري على القنوات الفضائية

▪︎ يوجد في منطقة الخليج ما يقرب من 8 ملايين مصري، وهناك 2 مليون ربما يشتركون لمشاهدة مباريات الدوري بـ100 ريال شهريًا، وهذا يعني أن المبلغ السنوي سيصل إلى 20 مليار".

أكد المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن ناديه كوّن مجموعة مميزة من اللاعبين لخوض مباريات دوري المحترفين، رغم الظروف الصعبة على محمد مكي المدير الفني للفريق.

وأضاف عادل، أن 4 لاعبين من المقاولون العرب يمثلون منتخب مصر للمحليين، وهو ما يؤكد ثقة الجهاز الفني الكبيرة في لاعبي الذئاب.

وشدد محمد عادل، على رغبة المقاولون العرب في العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز، الموسم المقبل، مشددًا على أن تكوين منتخب مصر للمحليين مرة أخرى، خطوة جريئة من اتحاد الكرة.

وتابع المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن الكرة المصرية، أغلى سلعة في الشرق الأوسط، لذلك ضروريًا من تشفير الدوري المصري، مضيفًا «لدينا الملايين في الخليج، وإذا تم تشفير الدوري مقابل 100 ريال سنويًا، سيدر عائدًا ضخمًا على الكرة المصرية».

وواصل تصريحاته، بأن الاشتراك السنوي مقابل تشفير الدوري، 100 جنيه سنويًا في مصر، وهو رقم ضعيف مقابل مشاهدة المباريات، متابعًا «التشفير هو الحل لإنقاذ الأندية الشعبية، عن طريق إمدادها بموارد مالية تعيدها من جديد للمنافسة».