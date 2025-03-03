بعد عرض أول حلقتين.. "العتاولة 2" يتصدر موقع "إكس" و جوجل

أصبح مسلسل "العتاولة 2" حديث مواقع التواصل الاجتماعي ، ومنصة اكس ، وذلك عقب عرض الحلقتين الاولى والثانية، عبر قناة mbc مصر، و تصدر المسلسل تريند موقع جوجل و موقع التغريدات القصيرة "X" توتير سابقا وايضاً فيسبوك.

وتصدر هاشتاج العتاولة 2 قائمة الأكتر تدوالا وجاءت التعليقات كالاتي: مش قادرة استني حلقة بكره ،طارق لطفي و باسم سمرة عمالقة تمثيل، العتاولة نازلين بقوة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2

وقد انطلق السبت الماضي على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2 ، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.

أبطال مسلسل العتاولة

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الأتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل، وأثار ظهور فيفي عبده في الإعلان الترويجي للمسلسل حماسة الجمهور لمتابعة المسلسل، خاصة وأنه يبدو أن دورها يحمل طابعا كوميديا.