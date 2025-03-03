أنا أسطورة.. عصام الحضري يكشف تفاصيل جديدة حول خلافه مع أحمد الرواس

كشف عصام الحضري حارس وقائد المنتخب الوطني السابق، تفاصيل المشادة التي نشبت بينه وأحمد الرواس إعلامي عماني، حيثُ نشب خلاف بين عصام الحضري وأحمد الرواس، بعدما قال الأول إنه ومحمد صلاح قائد منتخبنا الوطني هما أسطورتا كرة القدم في مصر، وهو ما لم يرضِ الرواس، إذ اشتعل النقاش بينهما حول الأحق بلقب الأسطورة، ليتحدث الحضري مستندا إلى نجاحاته مع المنتخب المصري والأندية التي لعب في صفوفها..

خلاف مع أحمد الرواس

وأوضح “الحضري” خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور "أن الإعلامى أحمد الرواس ليس لاعبا كما قال البعض، لكنه يعمل في الميديا، وهو أحد محللي قناة الكاس القطرية، وله كل الاحترام والتقدير".

وتابع حارس وقائد المنتخب الوطني السابق: "الرواس جعلني أخرج عن شعوري، فلم يكن عليه القول بمن الأسطورة ومَن لا يصلح أن يكون أسطورة.

وأضاف "الحضري"، : "الرواس يحاول أن يقوم بعمل إثارة في البرامج، تناقشنا حول من هو الأسطورة، وعندما قال لي إنني أسطورة في بلدي، قلت له لا يحق لك الحديث، فأنا أسطورة في مصر والوطن العربي وأفريقيا".

وتابع قائلا :"هناك جهات يمكنها الحديث في هذا الشأن مثل فيفا التي وصفتني

بأنني أسطورة، وأكيد أنا أسطورة لأني أحضر كل فعاليات الفيفا".