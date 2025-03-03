قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة التنمر في المدارس | قرارات عاجلة من التعليم
تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية
تبادل إطلاق نار على الحدود الأفغانية الباكستانية وغلق المعبر بين البلدين
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 4 رمضان
العتاولة 2 الحلقة 3.. فيفي عبدة تتحد مع باسم سمرة
دعاء تيسير الأحوال .. ردده ليفرج الله همك
مع رامز إيلون مصر.. زينة تكشف سر محدش يعرفه عنها ..فيديو
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
رامز جلال لـ زينة: مش ناوية تصالحي رانيا يوسف.. والأخيرة: ما أعرفهاش
متى يجب الصيام على الأطفال؟.. اعرف السن المناسبة
المفتي: الزكاة فرضت على الغني والفقير لجبر الخواطر.. فيديو
اختفاء اسم المخرج طارق العريان من تتر مسلسل معاوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنا أسطورة.. عصام الحضري يكشف تفاصيل جديدة حول خلافه مع أحمد الرواس

عصام الحضري
عصام الحضري
محمود محسن

كشف عصام الحضري حارس وقائد المنتخب الوطني السابق، تفاصيل المشادة التي نشبت بينه وأحمد الرواس إعلامي عماني، حيثُ نشب خلاف بين عصام الحضري وأحمد الرواس، بعدما قال الأول إنه ومحمد صلاح قائد منتخبنا الوطني هما أسطورتا كرة القدم في مصر، وهو ما لم يرضِ الرواس، إذ اشتعل النقاش بينهما حول الأحق بلقب الأسطورة، ليتحدث الحضري مستندا إلى نجاحاته مع المنتخب المصري والأندية التي لعب في صفوفها..

خلاف مع أحمد الرواس

وأوضح “الحضري” خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور "أن الإعلامى أحمد الرواس ليس لاعبا كما قال البعض، لكنه يعمل في الميديا، وهو أحد محللي قناة الكاس القطرية، وله كل الاحترام والتقدير".

وتابع حارس وقائد المنتخب الوطني السابق: "الرواس جعلني أخرج عن شعوري، فلم يكن عليه القول بمن الأسطورة ومَن لا يصلح أن يكون أسطورة.

وأضاف "الحضري"، : "الرواس يحاول أن يقوم بعمل إثارة في البرامج، تناقشنا حول من هو الأسطورة، وعندما قال لي إنني أسطورة في بلدي، قلت له لا يحق لك الحديث، فأنا أسطورة في مصر والوطن العربي وأفريقيا".

وتابع قائلا :"هناك جهات يمكنها الحديث في هذا الشأن مثل فيفا التي وصفتني 
بأنني أسطورة، وأكيد أنا أسطورة لأني أحضر كل فعاليات الفيفا".

عصام الحضري الحضري الأسطورة أحمد الرواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بأسيوط

13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط

سقوط امطار

عودة للأجواء الباردة.. الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات في هذه المناطق

أمطار

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو.. فيديو

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 و إجازة نهاية العام لطلاب المدارس| توضيح عاجل

أمطار بهذا الموعد.. حالة الطقس ثالث أيام رمضان الإثنين 3 مارس 2025

أمطار بهذا الموعد.. حالة الطقس ثالث أيام رمضان الاثنين 3 مارس 2025

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هاتف Galaxy A06 5G بسعر مدهش وهونر تطلق سماعات بمواصفات خيالية

سوبارو

احذر.. 3 من أسوأ سيارات سوبارو المستعملة

سماعات Honor Earbuds

Honor Earbuds Open.. سماعة تفوق الخيال | اعرف مواصفاتها

بالصور

حالات وقف المعاش.. متى ينقطع عن البنت والأرملة؟

حالات وقف المعاش
حالات وقف المعاش
حالات وقف المعاش

مسلسل كامل العدد الحلقة 4 .. حسين فهمي يدخل فى نزاع مع ميمي جمال

حسين فهمي وميمي جمال
حسين فهمي وميمي جمال
حسين فهمي وميمي جمال

5 علامات تكشف تراكم الدهون على القلب وارتفاع الكوليسترول فى رمضان

5 علامات تكشف تراكم الدهون على القلب وارتفاع الكوليسترول فى رمضان
5 علامات تكشف تراكم الدهون على القلب وارتفاع الكوليسترول فى رمضان
5 علامات تكشف تراكم الدهون على القلب وارتفاع الكوليسترول فى رمضان

اسمها الحقيقي إسلام .. من هي مدينة السودانية في أشغال شقة؟

إسلام مبارك
إسلام مبارك
إسلام مبارك

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تثير الجدل من جديد.. "الصلاة مش لازم تكون فورًا"

اياد نصار

فكرت في الاعتزال وقررت أغامر في مجالي.. إياد نصار يكشف أسراره للجمهور

تصريحات عايدة رياض

كواليس الكيت كات وسر عن أحمد زكي.. ماذا كشفت عايدة رياض؟

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد