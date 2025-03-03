تشكيل مودرن سبورت أمام المصري بالدوري

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، احمد يوسف، أحمد ايمن منصور، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن أسامة، محمد مسعد، علي زعزع، محمد أميسي، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق المصري على ملعب ستاد السويس ضمن منافسات الجولة ال١٧ من مسابقة دوري نايل.