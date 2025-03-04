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فولفو تكشف عن ES90 الكهربائية الجديدة .. بتصميم السيدان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو تكشف عن ES90 الكهربائية الجديدة .. بتصميم السيدان

سيارة فولفو ES90 الكهربائية
سيارة فولفو ES90 الكهربائية
صبري طلبه

كشفت عملاقة تصنيع السيارات السويدية فولفو، عن أحدث الإصدارات في عالم السيارات الكهربائية، وهي النسخة المتطورة التي تحمل اللقب ES90، والتي تمتلك عدد كبير من التجهيزات، مع تصميم عصري ينتمي إلى عائلة السيدان.

التصميم الخارجي للسيارة فولفو ES90 الكهربائية 

ترتكز السيارة فولفو ES90 الكهربائية على جنوط رياضية ذات تصميم مميز، يأتي بإطلالة أقرب إلى الشكل المروحي، مع مفهوم ثنائي اللون، بالإضافة إلى مقدمة تتسم بالشراسة، نسبة إلى المصابيح الأمامية الحادة، والتي تأتي بتقنية LED، مع مقدمة مدببة يتوسطها شعار الصانع السويدي.

سيارة فولفو ES90 الكهربائية 

وتأتي السيارة فولفو ES90 الكهربائية بمقابض مخفية ناحية الأبواب، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ومصابيح نهارية LED، أما عن الناحية الخلفية فزودت السيارة بعواكس ضوئية، مصابيح متصلة بشكل شريطي.

التجهيزات الفنية للسيارة فولفو ES90 الكهربائية

لم تكشف الصور الخاصة بالسيارة فولفو ES90 الكهربائية عن المقصورة الداخلية، ولكن من المتوقع أن تضم شاشات عرض مع شاشة رقمية، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وأنظمة صوتي وترفيه عالية الأداء، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبالطبع ستضم السيارة حزمة عالية الأداء من وسائل الحماية والأمان منها الوسائد الهوائية المتقدمة.

كما يتوقع أن تضم السيارة فولفو ES90 الكهربائية مثبت سرعة، رادار للرصد، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، نظام تحديد المسارات، بالإضافة إلى تقنيات أخرى منها مقاعد كهربائية تتيح إمكانية تغيير أوضاع الجلوس.

القدرات الفنية للسيارة فولفو ES90 الكهربائية 

تستطيع السيارة فولفو ES90 الكهربائية سحب كهرباء بقدرة 350 كيلووات مع تقنيات الشحن، وتستطيع السيارة أن تصل من 10% إلى 80% خلال مدة زمنية قدرها 10 دقائق فقط، باستخدام الشاحن السريع، وتكفي هذه الشحنة إلى 300 كيلومتر، بينما يصل مدى سير المركبة إلى 700 كيلومتر، حيث تستمد قوتها من بطارية بقدرة 106 كيلووات/ساعة.

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