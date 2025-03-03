قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة الإعلامية رضوي الشربيني.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب السب
مسلسل النص الحلقة 3.. أحمد أمين يستعين بأسماء أبو اليزيد في سرقة كبيرة
حماس: استمرار الاحتلال في إغلاق معابر غزة جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين
إم جي 5 أعلى فئة بصمة بأقل سعر لكسر الزيرو
مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 3.. مليجي يهدد فواكه بالطلاق
14 يوما.. تفاصيل أزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني في اتهامه بالسب والقذف
تشكيل مودرن سبورت أمام المصري بالدوري
يعني إيه النظرة الأولى لك؟.. الدكتور علي جمعة يرد على سؤال فتاة
وانت في بيتك .. رابط استخراج فيش وتشبيه أون لاين
أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين 3-3-2025
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حاجة مؤلمة.. داليا مصطفى: تعرضت للتحرش أكثر من مرة في طفولتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل النص الحلقة 3.. أحمد أمين يستعين بأسماء أبو اليزيد في سرقة كبيرة

النص
النص
فن وثقافة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل النص، تفكير عبد العزيز النص الذي يجسده أحمد أمين في العودة إلى عالم السرقة ولكن هذه المرة بعيدا عن نشل المحافظ، وأراد ان يبحث على سرقة أكبر تجعله يعيش مستورا، واستعان بأسماء أبو اليزيد لتساعده في خطته الجديدة للسرقة. 

قصة مسلسل النص

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكي تكتمل عصابته اختار 4 أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي

أحمد امين النص مسلسل النص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

وزير التربية والتعليم

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

أمطار

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو.. فيديو

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 و إجازة نهاية العام لطلاب المدارس| توضيح عاجل

أمطار بهذا الموعد.. حالة الطقس ثالث أيام رمضان الإثنين 3 مارس 2025

أمطار بهذا الموعد.. حالة الطقس ثالث أيام رمضان الاثنين 3 مارس 2025

بنك مصر

بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا

ترشيحاتنا

يورو

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% خلال فبراير

الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 3 مارس 2025

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

بالصور

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

سيطر على مستوى السكر في الدم بذكاء .. طرق مجربة لحياة أكثر توازنا

سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا
سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا
سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا

وانت في بيتك .. رابط استخراج فيش وتشبيه أون لاين

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

بعد سنوات من التفكير .. الرابر الأمريكي ليل ريس يشهر إسلامه في شهر رمضان

بعد سنوات من التفكير.. ليل ريس يعلن إسلامه في شهر رمضان
بعد سنوات من التفكير.. ليل ريس يعلن إسلامه في شهر رمضان
بعد سنوات من التفكير.. ليل ريس يعلن إسلامه في شهر رمضان

فيديو

وداعــ.آ عفريت مسرحية تخاريف

وداعا جني مسرحية تخاريف.. من عامل سكك حديدية إلى نجم على خشبة المسرح

إلهام شاهين

إلهام شاهين تثير الجدل من جديد.. "الصلاة مش لازم تكون فورًا"

اياد نصار

فكرت في الاعتزال وقررت أغامر في مجالي.. إياد نصار يكشف أسراره للجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد