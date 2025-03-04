دون سائق .. مازيراتي MC20 تصل إلى سرعة قصوى مذهلة

تمكنت مازيراتي MC20 من تحقيق إنجاز غير مسبوق في عالم السيارات ذاتية القيادة، حيث وصلت إلى سرعة مذهلة قدرها 319 كم/ساعة، ما يعادل 197.7 ميلاً/ساعة، دون الحاجة إلى سائق داخل السيارة، لتسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً في فئة السيارات ذاتية القيادة.

وتجسد هذه اللحظة نجاحاً كبيراً في اختبار تقنيات القيادة الذاتية، حيث تم تعديل السيارة الإيطالية الفائقة لتعمل بالكامل باستخدام أنظمة القيادة المستقلة، وجرى تحقيق هذا الرقم القياسي في مركز كينيدي للفضاء KSC بولاية فلوريدا الأمريكية، على واحد من أطول وأسرع المدرجات في العالم.

مازيراتي MC20

وتمكنت مازيراتي MC20 من تحطيم الرقم القياسي السابق الذي كان قد سجله أحد الطرازات الأخرى، حيث بلغ الرقم القياسي السابق 192.8 ميلًا في الساعة، أي ما يعادل 310 كم/ساعة، ولكن مع الوصول إلى سرعة 197.7 ميل/س، تقدم مازيراتي خطوة أخرى نحو المستقبل المثير للسيارات ذاتية القيادة.

تفاصيل التجربة القيادة القياسية لسيارة مازيراتي MC20 والقيادة الذاتية

جرت تجربة السيارة على مدرج كينيدي الذي يبلغ طوله 4.5 كم، وهو واحد من أطول المدرجات في العالم، وكانت السيارة تعتمد بشكل كامل على تقنيات القيادة الذاتية المدمجة بها خلال تلك التجربة، ما جعلها تنطلق بأقصى سرعة دون تدخل بشري، لتصل إلى 319 كم/س، ما يضعها في مقدمة السباق نحو المستقبل.

مازيراتي MC20

سيارة مازيراتي MC20 الأكثر تطوراً في فئتها

تعد مازيراتي MC20 واحدة من أكثر السيارات الرياضية تطوراً في السوق حالياً، وهذه التجربة تؤكد أنها تمثل خطوة حقيقية نحو المستقبل، ويذكر أن العام الماضي كانت سيارة مازيراتي جران كابريو ذاتية القيادة قد دخلت سباق 1000 Miglia في إيطاليا، وهو حدث تاريخي اخر يثبت قدرة مازيراتي على دمج تقنيات القيادة الذاتية في سياراتها الرياضية الفاخرة.

وتواصل مازيراتي MC20 إثبات قوتها وأدائها الاستثنائي في مجال السيارات الرياضية ذاتية القيادة، من خلال إنجازاتها الرائدة، حيث تثبت الشركة الإيطالية مجددًا أنها على أعتاب فتح أبواب المستقبل للقيادة الذاتية، مما يجعلها واحدة من الشركات الأكثر تأثيراً في هذا القطاع.