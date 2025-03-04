قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتحفظ على تعيين محمود البنا حكما للقاء إنبي
مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. مجدي بدر ينجح في خطته ويبيع ياسر جلال بسوق العبيد
غياب رونالدو عن رحلة النصر إلى إيران يثير الجدل
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
شوبير يكشف آخر تطورات مصابي الأهلي وموعد عودتهم للمشاركة
الهباش: من غير المقبول أن تكون هناك سلطتان على الساحة الفلسطينية
مصرع زوج وزوجته وإصابة ابنتهما في حادث تصادم مروع بالشرقية
سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة
أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 4 مارس
تبدأ من 118 ألف ريال سعودي .. أسعار ومواصفات جيتور X90 PLUS العائلية
شيخ الأزهر: ندعو الله أن يوفِّق القادة العرب في القمة العربية ووضع حدٍّ للغطرسة والفوضى التي يتعامل بهما الداعمون للكيان المحتل
وزيرا دفاع اسرائيل وأمريكا: ايران تمثل تهديدا للامن الاقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل دعاء سحور في رمضان.. تضرع إلى ربك في جوف الليل

الدعاء
الدعاء
محمد شحتة

يستحب ترديد أفضل دعاء سحور في رمضان من كل مسلم يوميا خلال شهر رمضان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل تأخير السحور إلى الثلث الأخير من الليل، لما في ذلك من إدراك وقت التجلي الإلهي لعباده يسمع دعاءهم، فهو وقت استجابة الدعاء، والمشروع عند السحور أن يسمي المسلم الله تعالى في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.

أفضل دعاء سحور في رمضان

وعن أفضل دعاء سحور في رمضان، يستحب أن نقول: اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء. (اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ). (حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا).

دعاء السحور في رمضان

أما دعاء السحور في رمضان فيستحب أن نردد (اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الجوعِ، فإنَّه بئْسَ الضجيعُ، و أعوذُ بك من الخيانةِ فإنَّها بئستُ البِطانةُ).(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ).

(اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تحتي).

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا امل المشتاقين..

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، و لا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبى يارسول الله.

قيام الليل صلاة الفجر دعاء السحور في رمضان أدعية رمضان أفضل دعاء سحور في رمضان أفضل دعاء في السحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

أحمد شوبير

توصية لجنة ضبط الأداء الإعلامي.. حقيقة إيقاف برنامج شوبير لأجل غير مسمى

مرتضى منصور

حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب الخطيب ومحمد عثمان

الفريق الطبى

6 سنين في المعدة .. استخراج تليفون محمول من بطن مريض في المنصورة

بنك مصر

بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا

الفنان محمد حماقي

نقل محمد حماقي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل مهمة بشأن القمة العربية الطارئة..درس قاس من أحمد موسى لوزير الدفاع الإسرائيلي

القمة العربية

الديهي: انعقاد قمة القاهرة غدا قد يسيل لعاب نتنياهو وسنكون أمام 3 سيناريوهات

عصام الحضري

عصام الحضري يروي سبب المشادة مع الإعلامي العماني أحمد الرواس

بالصور

مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. مجدي بدر ينجح في خطته ويبيع ياسر جلال بسوق العبيد

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

علاج عسر الهضم في رمضان

علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة.. وصفة شهية وغنية بالنكهات

طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة

فيديو

قضية نقيب المعلمين

أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوة

قفلت السكة في وش محمد رمضان

قفلت السكة في وش محمد رمضان وقالتله إنت بتــ.ستظرف.. متصلة تحرج نمبر وان

إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

الهجوم والشتيمة مش بتزعلني… إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

وداعــ.آ عفريت مسرحية تخاريف

وداعا جني مسرحية تخاريف.. من عامل سكك حديدية إلى نجم على خشبة المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد