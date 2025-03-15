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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

يترقب المسلمون في مصر والدول الإسلامية الأخرى حلول عيد الفطر المبارك، الذي يشكل نهاية شهر رمضان الكريم وبداية احتفالات المسلمين بالعيد. 


ويتساءل الجميع عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2025، في ظل اعتماد تحديد بدايات الأشهر القمرية على الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية.


 وفقًا لما أعلنه معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فقد تم تحديد موعد عيد الفطر المبارك اعتمادًا على حسابات فلكية دقيقة.

ولادة هلال شوال 1446هـ
تشير الدراسات الفلكية إلى أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، الذي يوافق 29 مارس 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.
 وتدل هذه الحسابات على أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025، حيث يُعتبر هذا اليوم بداية شهر شوال فلكيًا.

بقاء الهلال في سماء مصر والدول العربية


أوضحت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد سيظل في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما سيستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة.


 أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية، فإن زمن بقاء الهلال في السماء يتفاوت بين 9 و12 دقيقة بعد غروب الشمس.

بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية الأخرى، فإن ظهور الهلال بعد غروب الشمس يتراوح بين 3 و19 دقيقة، مما يشير إلى إمكانية رؤية الهلال في معظم الدول الإسلامية، وبالتالي التأكيد على أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025.


استثناءات في بعض المناطق


رغم إمكانية الرؤية في معظم الدول العربية والإسلامية، تشير الحسابات إلى أن الهلال سيغرب قبل غروب الشمس في بعض المواقع، مثل كوالالمبور في ماليزيا، حيث يغرب قبل الشمس بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق، مما يعني أن هذه الدول قد تعتمد تقويمًا مختلفًا وفقًا لمعاييرها الفلكية ورؤيتها الشرعية.

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم إعلان الجهات الرسمية عن موعد عيد الفطر بناءً على الرؤية الشرعية للهلال، والتي غالبًا ما تتوافق مع الحسابات الفلكية.


 وبناءً على المعطيات الفلكية الحالية، فإن عيد الفطر المبارك لعام 2025 سيبدأ يوم الأحد 30 مارس، حيث تبدأ الإجازة الرسمية في هذا اليوم. ومع ذلك، يبقى التأكيد النهائي مرهونًا برؤية الهلال الشرعية مساء يوم السبت 29 مارس.

مصر رمضان عيد الفطر الهلال الشمس

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