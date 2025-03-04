برلمانية: تطوير الشبكة الكهربائية ضرورة لتجنب تخفيف الأحمال في الصيف

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تجنب أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن استثمارات البنية التحتية للطاقة يجب أن تكون أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية تحديث الشبكات التقليدية وتوسيع نطاق الشبكات الذكية التي تُتيح إدارة أكثر كفاءة للأحمال وتقليل الفاقد الكهربائي.

وأضافت: "الطاقة المتجددة تمثل الحل المستدام طويل الأجل لمواجهة تزايد الأحمال، كما أنها تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليف التشغيل. لدينا إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح يمكن استغلالها بشكل أفضل."

ودعت العسيلي إلى تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصًا خلال ساعات الذروة، من خلال حملات توعوية وبرامج تدعم استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتوفير حلول مبتكرة تُجنب البلاد اللجوء إلى تخفيف الأحمال وتضمن استقرار الإمدادات الكهربائية طوال فصل الصيف.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.

وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.