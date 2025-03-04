قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتحفظ على تعيين محمود البنا حكما للقاء إنبي
مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. مجدي بدر ينجح في خطته ويبيع ياسر جلال بسوق العبيد
غياب رونالدو عن رحلة النصر إلى إيران يثير الجدل
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
شوبير يكشف آخر تطورات مصابي الأهلي وموعد عودتهم للمشاركة
الهباش: من غير المقبول أن تكون هناك سلطتان على الساحة الفلسطينية
مصرع زوج وزوجته وإصابة ابنتهما في حادث تصادم مروع بالشرقية
سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة
أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 4 مارس
تبدأ من 118 ألف ريال سعودي .. أسعار ومواصفات جيتور X90 PLUS العائلية
شيخ الأزهر: ندعو الله أن يوفِّق القادة العرب في القمة العربية ووضع حدٍّ للغطرسة والفوضى التي يتعامل بهما الداعمون للكيان المحتل
وزيرا دفاع اسرائيل وأمريكا: ايران تمثل تهديدا للامن الاقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تطوير الشبكة الكهربائية ضرورة لتجنب تخفيف الأحمال في الصيف

الكهرباء
الكهرباء
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تجنب أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.  

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن استثمارات البنية التحتية للطاقة يجب أن تكون أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية تحديث الشبكات التقليدية وتوسيع نطاق الشبكات الذكية التي تُتيح إدارة أكثر كفاءة للأحمال وتقليل الفاقد الكهربائي.  

وأضافت: "الطاقة المتجددة تمثل الحل المستدام طويل الأجل لمواجهة تزايد الأحمال، كما أنها تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليف التشغيل. لدينا إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح يمكن استغلالها بشكل أفضل."  

ودعت العسيلي إلى تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصًا خلال ساعات الذروة، من خلال حملات توعوية وبرامج تدعم استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.  

واختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتوفير حلول مبتكرة تُجنب البلاد اللجوء إلى تخفيف الأحمال وتضمن استقرار الإمدادات الكهربائية طوال فصل الصيف.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.

وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.

الكهرباء مجلس النواب الطاقة المتجددة النائبة نجلاء العسيلي تخفيف الأحمال الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

أحمد شوبير

توصية لجنة ضبط الأداء الإعلامي.. حقيقة إيقاف برنامج شوبير لأجل غير مسمى

مرتضى منصور

حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب الخطيب ومحمد عثمان

الفريق الطبى

6 سنين في المعدة .. استخراج تليفون محمول من بطن مريض في المنصورة

بنك مصر

بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا

الفنان محمد حماقي

نقل محمد حماقي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل مهمة بشأن القمة العربية الطارئة..درس قاس من أحمد موسى لوزير الدفاع الإسرائيلي

القمة العربية

الديهي: انعقاد قمة القاهرة غدا قد يسيل لعاب نتنياهو وسنكون أمام 3 سيناريوهات

عصام الحضري

عصام الحضري يروي سبب المشادة مع الإعلامي العماني أحمد الرواس

بالصور

مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. مجدي بدر ينجح في خطته ويبيع ياسر جلال بسوق العبيد

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

علاج عسر الهضم في رمضان

علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة.. وصفة شهية وغنية بالنكهات

طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة

فيديو

قضية نقيب المعلمين

أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوة

قفلت السكة في وش محمد رمضان

قفلت السكة في وش محمد رمضان وقالتله إنت بتــ.ستظرف.. متصلة تحرج نمبر وان

إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

الهجوم والشتيمة مش بتزعلني… إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

وداعــ.آ عفريت مسرحية تخاريف

وداعا جني مسرحية تخاريف.. من عامل سكك حديدية إلى نجم على خشبة المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد