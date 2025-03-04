أشرف العشري: نتنياهو يخلق الذرائع لخوفه من انهيار ائتلافه الحكومى

أكد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الوضع الحالي أصبح معقدًا للغاية في ظل الخطة التي تقدمها إسرائيل، والتي ترفضها حركة حماس.







وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أكد أنهم سيتركون الفرصة للوسطاء، مثل المبعوثين الدوليين، للبحث عن حلول بديلة لتسوية الأزمة.

وأضاف العشري أن مصر لعبت دورًا محوريًا في المرحلة الأولى من المفاوضات التي بدأت الأسبوع الماضي، حيث تم إحراز تقدم مهم في الجهود الدبلوماسية، رغم صعوبة المفاوضات في الأيام الأخيرة.

وأكد العشري على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في هذه العملية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا جادة لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، رغم التحديات التي تواجهها.

وأوضح أن هناك محاولات مستمرة للتشويش على سير المفاوضات عبر تهديدات بتنفيذ عمليات عسكرية أو قطع إمدادات مثل الكهرباء والمياه.

وأشار أيضًا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تدل على توترات متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية والسياسية الداخلية.





