بقيادة البنا.. تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبي

شارك الإعلامي أحمد حسن أسماء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك ويعاونه محمود عاشور في غرفة الـVAR".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً أمام إنبي وذلك اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد منافسه إنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.