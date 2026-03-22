ضبط المتهمين ببيع إسطوانات البوتاجاز بأزيد من سعرها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بالإسكندرية ببيع إسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو (ملك إحدى الشركات الخاصة بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) والمدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز (مقيم بذات العنوان) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





