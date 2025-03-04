أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات رياضية 2025.. أوتوماتيك فرنسية بحالة الفبريكا بـ 420 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أسعار السيارات المستعملة وكسر الزيرو، وأرخص السيارات الرياضية، مع أخبار عالمية تتعلق بالسيارات.



سيارة فرنسية أوتوماتيك بحالة الفبريكا بـ 420 ألف جنيه

قدمت رينو الفرنسية رائدة صناعة السيارات، مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها داخل الشارع المصري، ومنها النسخة الشهيرة لوجان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى تصميم السيدان، باختلاف الموديلات والتجهيزات، إلى جانب سعرها المناسب.

إم جي 5 أعلى فئة بصمة بأقل سعر لكسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، إلى جانب عناصر التصميم الداخلية والخارجية، بين فئة السيارات الرياضية والهاتشباك والسيدان.

الأولى بأقل سعر .. أرخص 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، عددا كبيرا ومتنوع من الطرازات المختلفة، منها فئة الكروس أوفر والـ SUV الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى الابعاد والتصميم الرياضي، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز.

تبدأ من 118 ألف ريال سعودي .. أسعار ومواصفات جيتور X90 PLUS العائلية

تواصل جيتور الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بطرح الكثير من الإصدارات الرياضية المتنوعة، سواء من فئة الـ SUV، أو الطرازات ذات الطابع الرياضي العائلي، منها النسخة الشهيرة X90 PLUS موديل 2025، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 118ألف ريال سعودي.