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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كشف بالمجان وندوات توعوية.. جامعة المنيا تنظم قافلة تنموية متكاملة لقرية سلاقوس

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

تواصل جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، تنظيم القوافل المتكاملة التي يتم توجيهها الى القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان" والمشمولة أيضاً بمبادرة "حياة كريمة"،  لخدمة أهالي قرية سلاقوس بمركز العدوة.

وقال الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان القافلة الطبية ضمت  10 تخصصات هي "  الاطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد"، بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.

ووقعت القافلة الكشف الطبب على 710 مواطنين في التخصصات الطبية المختلفة وتم توزيع الأدوية بالمجان بالكامل من خلال فريق كلية الصيدلة.

كما تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية الصحية عن التغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية للمراهقين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

المنيا قافلة كشف طبي

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