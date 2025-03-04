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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تنظم حفل إفطار الأسرة الصحفية السنوى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار الأسرة الصحفية السنوى بمقر النقابة يوم الأربعاء المقبل 12 مارس الجارى الموافق 12 رمضان 1446هـ، باشتراك رمزى قدره 100 جنيه للصحفى.

ويبدأ الحجز اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 5 مارس، وحتى الاثنين الموافق 10 مارس 2025.

ويسدد الاشتراك فى مركز الخدمات بالدور الأول، ويمكن تحويل  مبلغ (105 جنيه) على فودافون كاش رقم (01066778919) وارسال بيانات الحجز على الواتس لنفس الرقم حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين، وتجهيز وجبات الإفطار بشكل لائق.

وأشارت النقابة إلى أنه سيتم توفير "وجبات صيامى" للزملاء المسيحيين، وعلى مَن يرغب تسجيل اسمه بالدور الأول.

نقابة الصحفيين حفل الافطار السنوي للصحفيين افطار الصحفيين

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