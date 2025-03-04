أمير هشام: 176 مباراة جمعت بين قطبي مدريد قبل موقعة البرنابيو الليلة

شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن قطبي مدريد قبل موقعة البرنابيو المرتقبة الليلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"176 مباراة جمعت بين قطبي مدريد قبل موقعة البرنابيو المرتقبة الليلة 🏟️🇪🇸

فوز ريال مدريد: 91 مباراة ⚪✅

فوز أتلتيكو مدريد: 41 مباراة 🔴✅

التعادل: 44 مباراة ⛔".

اتخذ فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، قرارًا جريئًا بالمشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

كان فالفيردي قد غاب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة، لكن مدربه كارلو أنشيلوتي أبدى تفاؤله حيال مشاركته.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "لقد تدرب بشكل فردي ونشعر بإيجابية بشأن حالته. سنقرر موقفه النهائي لاحقًا، لكن بديله سيكون لوكاس فاسكيز وليس راؤول أسينسيو".

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فالفيردي لم يستعد لياقته البدنية الكاملة، لكنه قرر المجازفة والمشاركة أمام أتلتيكو، تمامًا كما فعل سابقًا أمام مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لدور الـ16، حيث لعب تحت تأثير المسكنات.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لا يزال يشعر ببعض الانزعاج، لكنه يسابق الزمن للتعافي، ووجّه رسالة واضحة إلى أنشيلوتي تعكس روحه القتالية، قائلًا: "أريد اللعب ضد أتلتيكو مهما كان الثمن".

ويعد تواجد فالفيردي في التشكيلة إضافة قوية لأنشيلوتي، نظرًا لدوره التكتيكي في التحول من مركز الظهير إلى لاعب وسط إضافي عند تقدم الكرة، إضافة إلى قدرته البدنية على مساندة رودريجو جويس وخلق تفوق عددي في الهجوم.