ريهام محيي الدين: أحمد العوضي صاحب كاركتر متعدد المواهب

تشارك الفنانة الشابة ريهام محي الدين في بطولة مسلسل «فهد البطل» للنجم أحمد العوضي وآخرين، والذى يعرض حالياً ضمن خريطة مسلسلات شهر رمضان الكريم على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت ريهام عن تفاصيل دورها خلال الأحداث، حيث أنها تجسد شخصية تدعى هالة من أسرة راقية، مشيرة، بأن ترافق دائما صديقتها المقربة "الأنتيم" ل أسيا والذى تجسد هذه الشخصية الفنانة الشابة يارا السكري ابنة النجم محمود البزاوي خلال الأحداث.

وأضافت ريهام بأن تتصاعد الأحداث معها عن طريق أسيا والخوض فى أسرار حياتها الشخصية والوقوف بجانبها فى العديد من المشاكل العاطفية والأسرية التى تواجهها ولم تتخلي عنها إطلاقاً وغيرها.

وأردفت ريهام حديثها؛ عن مدي سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم أحمد العوضي واصفه؛ بأنه صاحب كاركتر متعدد المواهب، فهو يمتلك قدرة إستثنائية على جذب شريحة عريضة من الجمهور لمشاهدة أعماله.

وفي هذا الصدد أعربت ريهام عن سعادتها البالغة بالتعاون للمرة الأولي بالعمل مع المخرج محمد عبد السلام لافتة، بأنه منذ بداية التصوير وهو دائمآ يبث كلمات تشجيعية لها.

وأتمت ريهام بأنها تتمنى أن هذا الدور يكون له بصمة فارقة فى مشوارها الفني وأن يكلل مجهودها بالقبول والترحاب من قبل الجمهور والنقاد معاً.

وتتمحور أحداث مسلسل "فهد البطل"، حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض له منذ الصغر، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث تجعله يدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته وغيرها.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «فهد البطل»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم أحمد العوضي ويشاركه نخبة وكوكبة من النجوم وعلى رأسهم: النجم أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، ريهام محي الدين، حمزة العيلي، يارا السكري، محسن منصور، أحمد ماجد وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام محي الدين مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكان من بطولة كلاً من النجمة إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، رحاب الجمل، جوري بكر، نبيل علي ماهر وآخرين وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.