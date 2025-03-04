ياسر جلال يعلن عن تواجده على منصات التواصل الإجتماعي لأول مرة

أعلن النجم ياسر جلال لأول مرة عن دخوله إلى السوشيال ميديا، بمقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح النجم ياسر جلال في الفيديو: "اخيرا ياجماعه بقي عندي صفحات على السوشيال ميديا"

وانه انشاء الحسابات بناءً على طلب كثير من أصدقائه الفنانين والمعجبين، وأنه كان يجي ان يُنشىء حسابات رسمية موثقة على السوشيال ميديا حتى يعمل على وقف الصفحات المزيفة التي تتحدث باسمه،



مسلسل جودر

ويعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.