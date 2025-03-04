منى فاروق ودونجا| اعترافات إمام عاشور لرامز إيلون مصر

في حلقة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، استضاف رامز جلال نجم النادي الأهلي إمام عاشور، والمذاع عبر قناة MBC مصر.



ونرصد أبرز ما جاء في حلقة اليوم من مقلب رامز إيلون مصر، والذي وقع فيها إمام عاشور ضحية.

صاحب موقعة البالونة.. رامز جلال يسخر ضحية إمام عاشور

سخر الفنان رامز جلال، من اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد أن وقع ضحية مقلب رامز إيلون مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء.

وقال رامز جلال، ضحيتي انهارد لاعب كرة قدم معشوق عند الجماهير، «لاعب على الأهلاوية غالي وجمهور الزمالك بعده بيلالي.. عيل كياد، اللي كان بيحصل في النادي القديم مينفعش يحصل في نادي صالح سليم و صاحب موقعة البالونة".

رامز جلال لـ إمام عاشور| ليه لابس تيشيرت أبيض أنت لسه من زوغرك زملكاوي

وخلال أحداث المقبل، وجه رامز جلال، سؤال لـ إمام عاشور، قائلا، :"«ليه لابس تيشيرت أبيض أنت لسه من زوغرك زملكاوي»، كما قال أيضًا: «فيه لعيب كورة كبير يبلس الجزمة دي أومال منة فضالي تلبس إيه».

خايف منك| رد فعل امام عاشور بعد لقاء رامز جلال في المقلب

وخلال أحداث المقلب، تفاجأ اللاعب الدولي إمام عاشور، من وجود الفنان رامز جلال، في برنامج كان يعتقد أنه لإكتشاف المواهب".

وبمجرد رؤية الفنان رامز جلال، رد اللاعب الدولي إمام عاشور، قائلا :"أنا خايف منك بصراحة".

صراخ وألم ورعب إمام عاشور في مقلب رامز إيلون مصر

وخلال أحداث المقبل، دخل اللاعب الدولي إمام عاشور، في حالة من الرعب والصراخ بعد التعرض للصعق من ريبوت رامز جلال في المقلب.

إمام عاشور حارس مرمى في مقلب رامز إيلون مصر

وخلال أحداث المقلب، قرر رامز جلال أن يصوب الكرة في وجه إمام عاشور، قائلا :"أنت لاعب كويس وبتلعب في كل حته في الملعب وعشان كده قررت أعلمك حراسة المرمى وهشوط فيك الكرة ويلا صد كويس".

لو مسكتك هقتلك يا رامز.. وإيلون مصر يصعقه

وخلال أحداث المقلب توعد إمام عاشور، رامز جلال، قائلا :" لو مسكتك هقتلك يا رامز، والله هقتلك يا رامز".

عندي غزالة| رامز جلال يجبر إمام عاشور على الغناء إيلون مصر

أجبر الفنان رامز جلال، اللاعب الدولي إمام عاشور، على الغناء في مقلب رامز إيلون مصر، أغنية عندي غزالة.

إمام عاشور يطارد رامز جلال حافي القدمين

وخلال أحداث الملقب، طارد إمام عاشور، رامز جلال، حافي القدمين، بعد أن علق حزائه في أرضية لاذقة ضمن المقلب.



رامز جلال لـ إمام عاشور: ليه دونجا حاطك في ماغه.. الأخير: مش عارف

وخلال أحداث المقلب، وجه رامز جلال، سؤالا لـ إمام عاشور، قائلا :" : ليه دونجا حاطك في ماغه"، ليرد عليه إمام عاشور : مش عارف"

رامز جلال لـ إمام عاشور: من اللاعب المحبب في الملعب ليك.. والأخير: وسام أبو علي

وخلال أحداث المقلب، وجه رامز جلال سؤال لـ إمام عاشور، قائلا :" من اللاعب المحبب في الملعب ليك"، ليرد إمام عاشور، قائلا "وسام أبو علي".

علاقة إمام عاشور بالفنانة مني فاروق

وعن علاقته بالفنانة منى فاروق، رد اللاعب الدولي إمام عاشور، قائلا ، مريضة وكنت بساعدها".