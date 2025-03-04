لا غنى عنها في رمضان .. أهم عناصر غذائية يجب توافرها فى وجبة الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار في رمضان لها دور أساسي في تعويض الجسم عن ساعات الصيام الطويلة، وتساعد في استعادة الطاقة وتعزز الصحة خلال الشهر الكريم.

عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان

لذا يجب أن تكون وجبة الإفطار في رمضان وجبة متوازنة، وتحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية لضمان النشاط والصحة، وفقا لما نشر “Healthxchange”.

ويجب أن يبدأ الإفطار بتناول التمر والماء، وهو مصدر سريع للطاقة ويعوض نقص السكر في الدم بعد ساعات الصيام، والماء أساسي لتعويض السوائل المفقودة ومنع الجفاف.

وعند البدء في تناول الطعام بجب تناول البروتينات في البداية، وذلك لأنها تساعد في بناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

مصادرها: اللحوم المشوية أو المسلوقة (الدجاج، السمك، اللحم الأحمر)، أو البقوليات، مثل: العدس والفول.

ويمكن تناول الكربوهيدرات المعقدة بعد البروتينات، وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

مصادرها: الأرز البني أو الأبيض، والخبز الحبوب الكاملة، والبطاطا أو الشوفان.

عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان



ويتم تناول الدهون الصحية بعد الكربوهيدرات، وذلك لأنها تحافظ على صحة القلب وتساعد في امتصاص الفيتامينات، ومصادرها: زيت الزيتون، والمكسرات، والأفوكادو.

ويجب أن تتضمن وجبة الإفطار في رمضان على الألياف الغذائية؛ حيث تسهل عملية الهضم وتمنع الإمساك.

مصادرها: الخضروات الطازجة والمطبوخة، والفواكه، مثل : البرتقال والتفاح والخوخ، والبقوليات، مثل: العدس والفاصوليا.

وعلى الصائمين أن يتناولون السوائل والمشروبات الصحية؛ حيث تعوض السوائل المفقودة وتحافظ على ترطيب الجسم.

أفضل الخيارات: الماء، العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف، الحليب واللبن، الشوربات، خاصة شوربة العدس أو الخضار.

ويجب تجنب تناول الأطعمة المقلية والدسمة على الإفطار في شهر رمضان، لتجنب عسر الهضم، وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر، وتناول الطعام ببطء وعدم الإفراط في الكميات دفعة واحدة.