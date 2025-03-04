8 كليات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل إنشاء جامعة سوهاج الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي، عن تسليطها الضوء اليوم على جامعة سوهاج الأهلية ، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، والتي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بإجمالي عدد 8 كليات بها.

الكليات المتاحة في جامعة سوهاج الأهلية:

كلية الطب البشري

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

كلية الإعلام

كلية العلوم

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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