موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، حيث تقرر رسميا ما يلي :

موعد امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الابتدائي : يعقد التقييم المبدئي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءا من الاحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025 ، ثم يعقد التقييم النهائي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي من الاحد 18 مايو الى الخميس 22 مايو 2025

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بدءا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام بدءا من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بدءا من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

أما عن موعد إجازة نهاية العام 2025 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستبدأ مع انتهاء امتحانات الترم الثاني 2025 لكل صف دراسي بالمراحل التعليمية المختلفة كما يلي :

موعد إجازة نهاية العام 2025 لصفوف النقل

تنتهي امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام الخميس 29 مايو ، وبالتالي يكون موعد إجازة نهاية العام 2025 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام رسميا من السبت 30 مايو

موعد إجازة نهاية العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية

تنتهي رسميا امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 ، وبالتالي يكون موعد إجازة نهاية العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 في اليوم التالي الخميس 5 يونيو 2025