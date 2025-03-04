هدى الإتربي: مافيش غير قنبلة جيل واحدة بس

نشرت الفنانة هدى الإتربي مقطع فيديو جديد مع الفنان عمرو عبد العزيز لأحد مشاهدها بمسلسل العتاولة ٢ والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025

وكتبت الإتربي على الفيديو "شكلها هتحلو قريب أوي مع دينا .. وأحب أفكركم مافيش غير قنبلة الجيل واحدة بس"

وجمع المشهد كلا من هدى الاتربي التي تقدمها شخصية "دينا" وعمرو عبد العزيز الذي يقدم شخصية "طلبة" وهو يقدم لها العديد من الإغراءات لدخول عالم التيك توك في أحداث المسلسل.

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، هدى الاتربي، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف، ومن إخراج أحمد خالد موسى.