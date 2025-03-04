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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الكابتن.. دليلك لخسارة مباريات كرة القدم على طريقة أكرم حسني

أكرم حسني
أكرم حسني
فن وثقافة

من أجل خسارة مباراة كرة القدم التالية لفريق كرة القدم الفاسد (مركز شباب كفر معاند)، يستعين كابتن حسام (أكرم حسني) بطريقته الخاصة حتى يجعل الفريق غير قادر على لعب المباراة التالية أو خسارتها، وهو ما يحقق الطلب الأول لروح الكابتن إيهاب نصر (عمر شرقي).

النصائح التي قدمها أكرم حسني للفريق كالتالي:

نسيان كل ما تعلموه في الكرة قبل ذلك، والبداية من جديد تمامًا.
البريك في التمرين 9 ساعات.
حب ما تعمل حتى تفشل فيما تحب وتعمل
يجب على المهاجم أن يلمس الكرة بيده في منطقة جزاء الخصم
جبنة رومي في الأركان ومنطقة الـ18 للتخلص من الفار
خطة اللعب 5 - 6 - 4 بطريقة تيك تاك توك
الوجبة الغذائية قبل المباراة قنبلة ومشكل سمين
ممنوع الكربوهيدرات والمياه والعيش
لا يوجد مواعيد للاستيقاظ أو التمرين
الخروج في سهرة طويلة ليلة المباراة

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات. بعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.

الكابتن أكرم حسني مسلسل الكابتن

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