قيادي بحركة فتح بعد قمة القاهرة: مصر سخرت كل إمكانياتها لمواجهة التهجير | تفاصيل

أكد سفيان أبو زايدة، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن مصر سخّرت كل إمكانياتها وحشدت الموقف العربي لمواجهة مخططات التهجير، مشددًا على ضرورة تقديم خطة بديلة ترفض التهجير وتدعم ترتيب البيت الفلسطيني، لضمان القدرة على ملء الفراغ في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف "أبو زايدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TeN، أن القمة العربية الأخيرة شكّلت تحولًا جوهريًا في الموقف العربي، إذ لم تعد الخطة مجرد مبادرة مصرية، بل أصبحت رؤية عربية مشتركة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح على أهمية طي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات، تكريمًا لدماء الشهداء، داعيًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.