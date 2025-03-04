غير الزيت.. 5 وصفات لاستخدام ماء الروز ماري لعلاج الشعر| اكتشفها

يعد ماء الروزماري من اكثر المواد الطبيعيه التي تساعد على انبات الشعر وتغذيته ومنع تساقطه.

و وفقا لما جاء في موقعtruemeds نعرض لكم عدة طرق لاستخدام ماء الروزماري لعلاج مشاكل الشعر:

1) شطف الشعر

استخدمي ماء إكليل الجبل المبرد كشطفة أخيرة لشعرك بعد غسله بالشامبو وترطيبه.

بعد تدليك فروة رأسك وشعرك بلطف، اتركيه في مكانه دون غسله. تعمل هذه التقنية على تشجيع نمو الشعر وتحسين لمعانه.

2) رذاذ لفروة الرأس

اسكبي الماء مع إكليل الجبل في زجاجة رذاذ وضعيه على فروة رأسك مرة واحدة يوميًا.

لضمان التوزيع المتساوي، دلكي فروة رأسك بلطف و تعمل هذه التقنية بشكل جيد على تقليل قشرة الرأس وتشجيع نمو الشعر.

4) قناع الشعر

للحصول على قناع مغذي للشعر، قومي بمزج ماء إكليل الجبل مع جل الصبار أو زيت ناقل (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون) وبعد وضع الخليط على فروة رأسك وشعرك، اشطفيه جيدًا بعد 30 إلى 60 دقيقة،توفر هذه التقنية الترطيب العميق للشعر.

5) بلسم يترك على الشعر

كبلسم للشعر، اخلطي بضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطري مع ماء إكليل الجبل. بعد الغسل، رشيه على الشعر الرطب لتعزيز اللمعان وفك التشابك.