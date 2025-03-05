قرار عاجل بشأن جثـ.ـة مجهولة الهوية عُثر عليها في نيل الحوامدية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة مجهولة الهوية عُثر عليها في نهر النيل بمدينة الحوامدية.

كانت قوات الإنقاذ النهري قد انتشلت جثة مجهولة الهوية من نهر النيل بمدينة الحوامدية، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل في الحوامدية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين العثور على جثة طافية فوق المياه، حيث تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشالها. وتبين أنها لشخص أربعيني لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.