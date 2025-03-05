كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين مساء اليوم ‏الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وضمّت قائمة الفريق كلاً من:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي ونيتس جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب.‏