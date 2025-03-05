أول تعليق من مي عمر بعد حصول مسلسل «إش إش» على المركز الثاني عالميًا

يُواصل مسلسل "إش إش" تصدر المشهد الفني، حيث احتل المركز الثاني عالميًا على منصة "شاهد"، وفقًا لتصنيف موقع "FlixPatrol"، ليصبح أحد أكثر الأعمال مشاهدة على المنصة في الوقت الحالي.



وعلقت مي عمر على احتلال إش إش المركز الثاني حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك :" الحمد لله رب العالمين بعد عرض اربع حلقات فقط مسلسل إش إش يحتل المركز الثاني علي مستوي العالم في منصه شاهد ب ١٣٦ نقطة".

تابعت :" شكرا من قلبي للجمهور المصري و العربي في كل أنحاء العالم و أتمني أكون دايما عند حسن ظنكم".

ومع تصاعد شعبيته، لم يعد يفصله عن المركز الأول سوى أربع نقاط فقط، ما يجعله قريبًا جدًا من انتزاع الصدارة.

المسلسل، الذي يجمع بين الكوميديا الساخرة والدراما الاجتماعية، استطاع أن يجذب جمهورًا واسعًا منذ انطلاق أولى حلقاته، خاصة مع تطور الأحداث المثيرة والتشابكات الدرامية بين الشخصيات.

وقد شهدت الحلقات الأخيرة صراعات حادة بين أبطال العمل، ما بين العلاقات العاطفية المتوترة، والخداع، والمفاجآت غير المتوقعة، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور مع القصة وأحداثها.

يتميز "إش إش" بأسلوبه الفريد في تناول القضايا الاجتماعية من خلال مزيج من الكوميديا اللاذعة والدراما الواقعية، حيث يناقش معاناة بطلة القصة "إش إش" (مي عمر) في محاولة للخروج من عالم الرقص الذي نشأت فيه، إلى حياة أكثر استقرارًا.

ومع ذلك، تواجهها العقبات بسبب نظرة المجتمع إليها، وهو ما يعكس صراعًا حقيقيًا يعيشه كثيرون في الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بجانب مي عمر، من بينهم ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، عصام السقا، وانتصار، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة MBC مصر، بالإضافة إلى منصة "شاهد".