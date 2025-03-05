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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يتحدى باريس سان جيرمان في قمة نارية بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

ليفربول وباريس سان جيرمان
ليفربول وباريس سان جيرمان
محمد السعيد

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دي برانس”.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تدعم حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي عندما يلتقي الفريقين في لقاء الإياب على ملعب “آنفيلد”، الثلاثاء المقبل.

وتأهل ليفربول إلى ثمن النهائي مباشرة بعد تصدره مرحلة الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يشارك صلاح في مباراته رقم 84 مع ليفربول في أوروبا، لينضم إلى بيبي رينا في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الأوروبية عبر العصور في النادي، وفقًا لموقع ليفربول الرسمي.

وبـ51 هدفا، يتقاسم النجم المصري المركز العاشر مع تييري هنري في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وشارك محمد صلاح بشكل مباشر في 20 هدفًا في 30 مباراة في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا (12 هدفًا و8 تمريرات حاسمة) - وهو أكبر عدد للاعب أفريقي في تاريخ المسابقة (أكثر بهدف واحد من صامويل إيتو وديدييه دروجبا).

مباراة اليوم هي رقم 450 لليفربول في المسابقات الأوروبية ورقم 257 في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا.

وفاز الريدز في 16 من آخر 22 مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (تعادل واحد وخمس هزائم)، بما في ذلك 11 من آخر 14 مباراة.

سجل ليفربول 101 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، بفارق أربعة أهداف عن باريس سان جيرمان الذي سجل 105 أهداف.

في المقابل، يتسلح باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول في مباراة اليوم، ووضع قدمًا في الدور المقبل.

كان باريس سان جيرمان اكتسح ستاد بريست 10-0 في مباراتي الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

ولم يسبق لفريق باريس سان جيرمان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على مر تاريخه، رغم الإنفاق الضخم على الفريق في السنوات الأخيرة.

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان لويس إنريكي دوري أبطال أوروبا

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