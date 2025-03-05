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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يقوي المناعة و يمنع الإمساك .. فوائد كثيرة للعرقسوس

العرقسوس
العرقسوس
مريم صليب

مشروب العرقسوس  هو مشروب تقليدي يُستخدم في العديد من الثقافات، ويتم إعداده من جذور نبات العرقسوس يظهر بقوة في كل عام في سفرة رمضان . 

و في التقرير التالي سنوضح أهمية و فوائد العرقسوس للجسم على الرغم من أن الكثير لا يفضله كمشروب و لكن أهميته كبيرة . 

 فوائد العرقسوس للجهاز الهضمي
تحسين الهضم: العرقسوس يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وخفض خطر الإصابة بالتهاب المعدة.
تخفيف الألم: العرقسوس يمكن أن يساعد في تخفيف الألم الناتج عن التهاب المعدة أو القرحة.
 تحسين حركة الأمعاء: العرقسوس يمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء وخفض خطر الإصابة بالإمساك.

 فوائد العرقسوس للجهاز المناعي
- تحسين وظائف الجهاز المناعي: العرقسوس يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الجهاز المناعي وخفض خطر الإصابة بالأمراض.
-تخفيف الالتهاب: العرقسوس يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب وخفض خطر الإصابة بالأمراض.
- تحسين مقاومة الجسم للعدوى: العرقسوس يمكن أن يساعد في تحسين مقاومة الجسم للعدوى وخفض خطر الإصابة بالأمراض.

فوائد العرقسوس للصحة العامة
- تحسين الصحة العامة: العرقسوس يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة وخفض خطر الإصابة بالأمراض.
- تخفيف التوتر: العرقسوس يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وخفض خطر الإصابة بالأمراضالناتجة عن التوتر .
- تحسين النوم: العرقسوس يمكن أن يساعد في تحسين النوم وخفض خطر الإصابة بالأمراض الناتجة عن الارق و قلة النوم . 

إليك بعض  النصائح الاخرى
- استشر طبيبك قبل شرب العرقسوس إذا كنت تعاني من أي حالة صحية.
- تجنب شرب العرقسوس إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه.
- استخدم العرقسوس بكميات معتدلة.
- تجنب شرب العرقسوس إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة.

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