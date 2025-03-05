الشرع: سوريا جزء من الحضن العربي وخاصة مصر

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده جزء من الحضن العربي وخاصة مصر، مثمنًا اللقاءات التي أجراها مع عدد من قادة الدول على هامش القمة العربية غير العادية الطارئة في القاهرة، التي ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال الشرع- في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- إن سوريا في مكانها الطبيعي الآن وسط الأشقاء العرب.



وشدد على أن العدوان الإسرائيلي على سوريا هو محاولة لاستغلال سقوط النظام بحجج واهية؛ لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.



وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد- في الكلمة التي ألقاها، أمس /الثلاثاء/، خلال أعمال القمة العربية غير العادية بالقاهرة- أن الدعوة للتهجير القسري للفلسطينيين وصمة عار ضد الإنسانية بكل المعايير، وهي محاولة لإعادة إنتاج مأساة جديدة تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.