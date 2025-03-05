محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وحماية المستهلك

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتكثيف حملات مراقبة الأسواق ومنع حجب السلع لزيادة الأسعار وحماية المستهلك، وفرض الانضباط وسيادة القانون.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي ثان المنتزه بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية والكافيهات بدائرة الحي وأسفرت عن تحرير 13 محضرا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشآت ومخالفة الاشتراطات الصحية و9 محاضر لعدم إعلان الأسعار و 3 محاضر لعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من الحريق و 8 إنذارات لمنشآت لمخالفة قانون البيئة و5 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت و13 إخطارا وإنذارا لعدم وجود تراخيص، وغلق 3 محال مخالفة للمواعيد المقررة للغلق، وتحصيل غرامات بقيمة 21 ألف جنيه من مقاهي ومحال تجارية مخالفة وإشغالات وتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، والتحفظ على 146 حالة إشغال متنوعة.

