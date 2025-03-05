هجوم إسرائيلي جديد على جنوب لبنان| تفاصيل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجمت شخصا قرب كفر كلا جنوب لبنان.

وبالأمس؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد القوات البحرية بوحدة الرضوان التابعة لحزب الله في قضاء صور جنوب لبنان.

في سياق آخر؛ أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على شاب وقتلته عند حاجز قرب بلدة برقة.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجني عليه نفّذ عملية إطلاق نار تجاه جنود من كتيبة 931 التابعة للواء ناحال؛ دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو هاجم سيارة في قرية بجنوب لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود، ويقول الاحتلال إنها كانت لمسئول مهم بحزب الله.

وذكرت الأنباء أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة رشكنانيه في جنوب لبنان.

كما قالت مصادر إسرائيلية إنه جرى اغتيال مسئول كبير في حزب الله بقصف سيارته في منطقة صور بجنوب لبنان، وإن إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان.