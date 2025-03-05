إيران تحظر بشكل كامل مسلسل "معاوية".. اعرف السبب

حظرت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابعة هيئة الإذاعة والتلفزة في إيران الدبلجة وجميع أنواع التوزيع لمسلسل "معاوية" على المنصات الإذاعية والتلفزيونية والمسموعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أنه بحسب إعلان نائب مدير الرقابة والإشراف في منظمة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الشامل التابعة هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الايرانية، فإن مسلسل "معاوية" الذي تنتجه شبكة "إم بي سي"، ممنوع بثه في كافة الإعلام المرئي والمسموع الشامل في البلاد، بسبب تقديمه رواية جديدة عن حياة معاوية، ومحاولاته لتطهير الأسرة الأموية.

كما تم منع عرض هذا المسلسل في بعض الدول الإسلامية كالعراق ، وذلك لتأثيره على خلق التوتر وتعريض التماسك الاجتماعي للخطر.

وبناء على ذلك، تم حظر الدبلجة وأي نوع من النشر لهذا المحتوى.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الموجهة للمستخدمين حاولت نشر النسخة الأصلية للجزأين الأول والثاني، ولكن بالتعاون مع مكتب النائب العام، تمت إزالة الجزأين المذكورين أعلاه من جميع وسائل الإعلام الموجهة للمستخدمين.