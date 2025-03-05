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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الأربعاء

خضروات
خضروات
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم، الأربعاء 5 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي قائمة ببعض الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية

أسعار الخضراوات
الطماطم: تتراوح بين 2 و4.5 جنيه للكيلوجرام.

البطاطس: تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأبيض: يتراوح بين 5 و13 جنيهًا للكيلوجرام.

الكوسة: تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 20 و24 جنيهًا للكيلوجرام.

الخيار البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.

الفاصوليا: تتراوح بين 16 و19 جنيهًا للكيلوجرام.


أسعار الفاكهة
البرتقال البلدي: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.

البرتقال أبو سرة: يتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

الليمون البلدي: يتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: تتراوح بين 22 و34 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

وتشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة مع دخول الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل زيادة الإقبال على الأسواق استعدادًا لموائد الإفطار، حيث تعد الخضروات والفاكهة من المكونات الأساسية في الوجبات الرمضانية.

وأكد عدد من التجار أن المعروض من المنتجات الزراعية متوفر بكميات تلبي احتياجات المستهلكين، مع وجود تفاوت طفيف في الأسعار وفقًا لجودة المنتج ومصدره.

كما أشار بعض المواطنين إلى أن هناك استقرارًا عامًا في الأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن بعض السلع شهدت ارتفاعًا طفيفًا نظرًا لزيادة الطلب خلال الشهر الكريم.

من جانبها، تكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها الرقابية على الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين، مع التشديد على الالتزام بالأسعار العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على حركة البيع والشراء لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.

خضروات الوادي الجديد استقرار اسعار

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