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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ لنظيره الأسباني: نسعى لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين بمختلف المجالات

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يستقبل بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الأسبانى
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يستقبل بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الأسبانى
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس  بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الأسبانى و الوفد المرافق له والذى يزور مصر حاليا .

تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  لتوطيد أواصر التعاون البرلمانى بين المجلسين.

رحب المستشار " عبد الرازق " بنظيره الإسباني مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر و إسبانيا و حرص مجلس الشيوخ  على تدعيم العلاقة الثنائية مع مجلس الشيوخ الأسباني ، معربا  للوصول بها إلى أعلى المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين فى مختلف المجالات.

و ثمن رئيس مجلس الشيوخ المصرى الموقف الإسباني الداعم للقضايا  العربية فى البرلمان الأوروبي و الإتحاد الأوروبي و غيرها من المحافل الدولية.

وأشاد بموقف أسبانيا من القضية الفلسطينية القائم على ضرورة إحترام القانون الدولى و الأعراف الدولية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الاسبانى عن سعادته بتواجده فى مصر ، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر  عن تقديره و الوفد المرافق له  لمصر و دورها التاريخي فى المنطقة.

وأعرب عن امنيته بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين المجلسين فى الفترة القادمة للوصول بالعلاقات بينهما إلى آفاق أرحب.

و أشاد " رولان" بجهود مصر و دورها  بقيادة الرئيس السيسي لإحلال السلام  و الاستقرار بالمنطقة منوها بدورها  الهام فى إنفاذ المساعدات لأهالي غزة و رؤيتها فى إعمار قطاع غزة ، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس ،  النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعى ، النائب محمد منظور والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الأسبانى مجلس الشيوخ الأسباني

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