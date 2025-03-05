رئيس الشيوخ لنظيره الأسباني: نسعى لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين بمختلف المجالات

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الأسبانى و الوفد المرافق له والذى يزور مصر حاليا .

تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لتوطيد أواصر التعاون البرلمانى بين المجلسين.

رحب المستشار " عبد الرازق " بنظيره الإسباني مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر و إسبانيا و حرص مجلس الشيوخ على تدعيم العلاقة الثنائية مع مجلس الشيوخ الأسباني ، معربا للوصول بها إلى أعلى المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين فى مختلف المجالات.

و ثمن رئيس مجلس الشيوخ المصرى الموقف الإسباني الداعم للقضايا العربية فى البرلمان الأوروبي و الإتحاد الأوروبي و غيرها من المحافل الدولية.

وأشاد بموقف أسبانيا من القضية الفلسطينية القائم على ضرورة إحترام القانون الدولى و الأعراف الدولية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الاسبانى عن سعادته بتواجده فى مصر ، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن تقديره و الوفد المرافق له لمصر و دورها التاريخي فى المنطقة.

وأعرب عن امنيته بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين المجلسين فى الفترة القادمة للوصول بالعلاقات بينهما إلى آفاق أرحب.

و أشاد " رولان" بجهود مصر و دورها بقيادة الرئيس السيسي لإحلال السلام و الاستقرار بالمنطقة منوها بدورها الهام فى إنفاذ المساعدات لأهالي غزة و رؤيتها فى إعمار قطاع غزة ، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس ، النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعى ، النائب محمد منظور والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.