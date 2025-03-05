التنمية المحلية: الإشغالات تصدرت مبادرة صوتك مسموع خلال فبراير بـ164 شكوى

قالت الدكتورة منال عوض ،وزيرة التنمية المحلية، إلى أن تقرير متابعة مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر فبراير 2025، أكد تلقى المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى الآن 859 ألفاً و452 رسالة ، منها 135 ألفاً و 221 شكوى، حيث تم حل حوالي 133 ألفاً و 679 شكوي بنسبة 98.8%، وجارى العمل علي حل 1542 شكوي .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة تلقت خلال شهر فبراير الماضى حوالى 5942 رسالة ، منها 621 شكوي تم حل 479 منها بنسبة 77.1% ، وجارى حل 142 شكوى ، مشيرة إلى أن شكاوى الإشغالات تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر فبراير بإجمالي 164 شكوى، يليها مخالفات البناء بـ 152 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 147 شكوى ، ثم شكاوى القمامة وبلغ عددها 144 شكوى ، والفساد شكوتين إضافة إلى 12 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن تقرير " صوتك مسموع" لشهر فبراير أشار إلى تلقي خدمة الواتس آب 2327 رسالة ، تضمنت 410 شكوى تم حل 314 شكوى منها بنسبة 77% وجارى حل 96 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 3275 رسالة من المواطنين، منها 157 شكوى تم حل 132 شكوى منها بنسبة 84.1% وجارى حل 25 شكوى، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 97 ألف متابع، بينما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 340 رسالة منها 54 شكوى تم حل 33 شكوى منها، فيما تلقى الخط الساخن عدد 869 اتصالا تليفونيا تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

ووجهت الدكتورة منال عوض فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بسرعة حل بشكاوى المواطنين، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.