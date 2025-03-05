النيابة تحقق في سقوط عامل من شرفة شقته بالعمرانية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل سقط من الطابق الرابع أثناء وقوفه في شباك غرفته بمنطقة العمرانية في الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة لبيان ملابساتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 40 عامًا، وسقط من الطابق الرابع عقب اختلال توازنه أثناء وقوفه في شباك غرفته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.