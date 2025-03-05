محافظ بني سويف يوجه بإجراءات وحلول عاجلة استجابة لشكاوى المواطنين

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها،بجانب متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال اللقاءات الأسبوعية السابقة لضمان تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

تناول"لقاء اليوم"مناقشة عدداً من المطالب والشكاوى المتعلقة بقطاعات حيوية ومرافق خدمية،ومطالب شخصية لحالات إنسانية من الفئات الأولى بالرعاية ممن يعانون ظروف صحية واجتماعية معينة،حيث استمع المحافظ لشكوى إحدى السيدات _مركز بني سويف _ تلتمس التدخل لمساعدتها في إجراء عملية شد أوتار لطفلها من ذوي الهمم متعدد الإعاقة ، وذلك على نفقة التأمين الصحي ، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية التي معظمها مستوردة وباهظة الثمن لا تقدر علي شرائها نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية.

حيث أفاد مدير التامين الصحي بأن حالة الطفل تم تحويلها من قبل إلى معهد الشلل ، وسيتم عرضه اليوم على استشاري مخ وأعصاب، بجانب التنسيق لتوفير أنواع بديلة من الأدوية،وذلك بالإضافة إلى بعض الإجراءات الآخرى التي وجه بها المحافظ،وتضمنت تكليف التضامن بدراسة حالة الأسرة لمساعدتها في إقامة مشروع صغير يساعدها على أعباء المعيشة وتوفير المتاح من مساعدات مادية وعينية عادية وموسمية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية،بجانب تكليف الصحة بمتابعة انتظام جلسات العلاج الطبيعي المُخصصة للحالة بإحدى الجمعيات المتعاقدة مع التأمين الصحي والالتزام بالوقت المُحدد للجلسات.

ورداً على مطلب أحد المواطنين_بقرية شاويش/اهناسيا_ يلتمس إجراء عملية انفصال شبكية وزرع قرنية على نفقة الدولة مراعاة لظروفه المادية الصعبة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس القومية المتخصصة" القومسيون" لاستيفاء كافة الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة،بجانب تكليف مسؤولى الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الوزارة لتوفير الجهاز المستخدم في إجراء مثل هذا النوع من العمليات، فضلا عن تكليف التضامن بصرف مساعدة مالية على دفعات ، بجانب المساعدة المُقررة من المحافظة.

وكلف المحافظ مسؤولى شركة مياه الشرب ومديرية الإسكان بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال شكوى أحد المواطنين، تتضرر من عدم وجود أغطية صرف صحي وانسداد في شبكة الصرف بإحدى عمارات الإسكان الاجتماعي بمركز ببا ، موجها التفتيش المالي والإداري بالمحافظة والوحدة المحلية بإعداد مذكرة وافية عن المشكلة بعد المعاينة على الطبيعة لبيان الأسباب والإجراءات المنفذة لحل المشكلة.

تضمن اللقاء عرض الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بقرية الحلابية/مركز بني سويف _ يتضرر من تعنت إدارة المدرسة ورفضها قبول ملف ابنته من ذوي الهمم"مُصابة بملازمة داون"بمرحلة رياض الأطفال ،خاصة بعد قبول الملف على موقع الوزارة ودفع المصاريف ، حيث أفاد المواطن "بعدم قيام إدارة المدرسة بتسجيلها في التنسيق ومنعها من دخول الفصل مع بلوغها السن القانوني.

حيث وجه المحافظ التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ببحث الموضوع وإعداد مذكرة وافية لتحديد المسؤولية وأوجه التقصير ، بجانب التنسيق بين التأمين الصحي والتعليم وولى الأمر لعمل اختبار ذكاء لتحديد نوعية التعليم المقرر إلحاق الطفلة به سواء "عادي أو خاص أو دمج" ، بجانب دراسة الجانب القانوني المتعلق بالسن أو الصف بالمرحلة التعليمية.

وشهد اللقاء صرف مساعدتين ماليتين استجابة لحالتين من الأولى بالرعاية، لتعرضهما لظروف مادية واجتماعية وصحية حرجة، حيث وجه المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي ببحث الحالتين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية ومساعدة مالية من التضامن ، بجانب تكليف مسؤولى الصحة بمتابعة حالة الزوج _عائل إحدى الإسرتين_ نظرا لمعاناته من استسقاء بالمخ نتج عنه عجز ما بعد عملية تفريغ نزيف في المخ ويحتاج لجلسات علاج طبيعي .