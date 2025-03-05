لبحث فرص الاستثمار..محافظ جنوب سيناء يلتقي رجل أعمال ألمانيا وهاني عازر .. صور

التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء برجل الأعمال الألماني ماركوس ييرجر الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال الأوروبيين (CEA-PME) واتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا حضر اللقاء السفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا والمهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية.

وذلك علي هامش زيارة المحافظ لمعرض السياحة وبورصة برلين الدولية .

تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار المحتملة في جنوب سيناء خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية والتنمية المستدامة

وأكد الدكتور الدكتور خالد مبارك على جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم جهود الاستثمار في محافظة جنوب سيناء وتحويلها إلى مركز جذب استثماري عالمي.

واستعرض عدد من المشروعات التنموية الرئيسية التي تتضمنها التنمية المستدامة وما يتم تنفيذه منها حاليا بما في ذلك تحسين شبكات النقل وإنشاء مرافق سياحية صديقة للبيئة ومبادرات الطاقة المتجددة للحفاظ على التراث البيئي الفريد للمنطقة.

من جانبه أعرب ماركوس ييرجر، المعروف بدعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن اهتمامه باستكشاف فرص الاستثمار في جنوب سيناء وقد أبدى استعداده لتقديم خبرته في تطوير الأعمال، إلى جانب شبكة علاقاته مع رواد الأعمال الأوروبيين، لجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة.

وأشار المحافظ إلى الموقع الاستراتيجي لجنوب سيناء ومقاصدها السياحية الفريدة وما تتمتع به من ثروات تعدينية واقتصادية وما توفره من فرص كمدخل للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية،

كما أكد على أهمية جذب المستثمرين الدوليين لدعم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وجهود التنمية للمواطنين.

و اختُتم اللقاء باتفاق الطرفين على مواصلة استكشاف فرص التعاون التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في جنوب سيناء مع الحفاظ على مبدأ التنمية المستدامة.

وقام محافظ جنوب سيناء بتكريم السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في المانيا تقديراً لجهوده في دعم جهود المحافظة وترتيب لقاءات تدعم جهود التنمية.