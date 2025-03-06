نجم الأهلي السابق: أتعجب من أداء وسام أبوعلي.. والشحات يهدر فرص غريبة

تعجب رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، من أداء الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الفترة الأخيرة.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أشرف داري ومصطفى العش قدموا مباراة قوية ولم تكن هناك خطورة على دفاع الأهلي، وطلائع الجيش كان يلعب على التعادل".

وتابع:" اتعجب من أداء وسام أبوعلي، وظهر بعيد عن مستواه في المباريات الأخيرة، وأداءه تغير عن الموسم الماضي، وكان يسجل من أنصاف الفرص، وهو مصدر خطورة ولكنه أهدر فرص سهلة في المباراة، وعنده تردد في اللمسة الأخيرة عكس الموسم الماضي كان يخطف ويسجل، ويجب أن يبحث كولر عن حل معه في التدريبات".

وأضاف:" جراديشار من المهاجمين المميزين، وسجل هدف في طلائع الجيش، وهو متحرك ويصنع أهداف، ولكن لا أعرف حجم إصابته بعد خروجه في المباراة".

وأكمل:" حسين الشحات، يهدر فرص سهلة جدًا وليس هو من يهدرها وهو شئ غريب، وأشرف بن شرقي، ورقة مهمة جدًا للنادي الأهلي، وسيكون إضافة قوية للأهلي مثلما فعل وسام أبوعلي في الموسم الماضي".

وأوضح:" أشرف بن شرقي، مجرد ما يستعيد لياقته البدنية سيكون منتج ومؤثر مع الأهلي بشكل كبير".

وزاد:" أرى أنه من الأفضل استمرار مشاركة مصطفى شوبير في المباريات القادمة، وحالته جيدة وفرومته جيدة ويجيد التعامل مع العرضيات وعنده ثقة في نفسة، وكريم الدبيس، يقدم أداء جيده، ومحمد هاني يلعب بجماعية وهي ميزة جيده في أداءه".

وأستكمل:" إمام عاشور، خطورته قلة بسبب تواجده في نصف الملعب، ولو شارك في الجبهة اليمين، سيكون أخطر، في ظل تواجد بن شرقي الجبهة اليسري".

وأردف:" المباريات القادمة في الدوري ستكون مباريات كؤوس، ومن يريد التتويج باللقب عليه الفوز في جميع مبارياته، وبيراميدز منافس قوي".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلا:" أطالب جماهير الأهلي، بالتواجد في المباريات القادمة، بكثاقة وسيفرق هذا في أداء الأهلي".