وسع للراجل المجدع.. رامز جلال يوجه رساله لشقيقه ياسر لهذا السبب

وجه الفنان رامز جلال رساله لشقيقه ياسر جلال بعد إعلان مشاركتة لجمهورة علي السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب رامز جلال :وسع وسع للراجل المجدع نورت الميديا يابو الرجوله.

و أعلن ياسر جلال عن مشاركتة و تفاعله مع جمهورة علي السوشيال ميديا كاتبا :لاول مره علي السوشيال ميديا هكون معاكم علطول و هرد عليكم بنفسي.

علي الجانب الاخر وقع الفنان مصطفى غريب ضحية برنامج "رامز إيلون مصر"، تقديم رامز جلال عبر قناة “ام بى سى مصر”

وقال رامز جلال مصطفى غريب،"فيه شائعة بتقول أنك على علاقة مع هيفاء وهبى".

ومن جانبه رد مصطفى غريب قائلا:"يا ريت".

ولفت مصطفى غريب إلى أن المخرج خالد دياب احرجه بسبب أول إفيه قاله فى أحد المسلسلات.

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .



برومو رامز جلال 2025

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.