تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع أحد مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية، بمحافظة الجيزة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة، والأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و5 بطاقات دفع إلكتروني.