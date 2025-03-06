كفاراتسخيليا: كنا الأفضل أمام ليفربول ولا نستحق الخسارة

أكد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان، أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الأداء كان في صالح الفريق الباريسي.

وفي تصريحات لقناة "كانال بلس" عقب المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، قال كفاراتسخيليا: "خلقنا العديد من الفرص، وأثبتنا أننا كنا الطرف الأفضل الليلة".

وأضاف: "كان ينبغي أن نفوز أو نخرج بالتعادل على الأقل، لكن هذه هي كرة القدم".

وعن لقاء الإياب في أنفيلد، أوضح: "نحن مستعدون لتحدٍ صعب، يجب أن نقدم نفس المستوى ونبحث عن تسجيل الأهداف".

كما عبّر عن خيبة أمله بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 20 بداعي التسلل، قائلاً: "بالطبع أشعر بالحزن، لكن علينا مواصلة العمل، وسنحقق النتائج الإيجابية قريبًا".

وجاءت خسارة باريس سان جيرمان بهدف قاتل سجله هارفي إليوت في الدقيقة 87، بعد نزوله بديلًا لمحمد صلاح، من الفرصة الوحيدة لليفربول على المرمى طوال المباراة.