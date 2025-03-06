حدث نادر.. ليفربول ينجو من 20 تسديدة في دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول انتصارًا ثمينًا على مضيفه باريس سان جيرمان، بالفوز (1-0) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التي أقيمت، ليلة أمس الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء".

وسجل هارفي إليوت هدف اللقاء الوحيد قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعد 46 ثانية فقط من دخوله كبديل، ليصبح ثاني أسرع لاعب يسجل بعد نزوله في البطولة هذا الموسم، وفقًا لإحصائيات شبكة "سكواكا".

وكان النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، قد سجل أسرع هدف لبديل هذا الموسم، بعدما هز شباك كلوب بروج بعد 35 ثانية فقط من مشاركته.

من جهة أخرى، أوضحت الشبكة أن ليفربول تعرض لـ20 تسديدة خلال اللقاء، وهو أعلى عدد من التسديدات يتلقاه الفريق في مباراة إقصائية بدوري الأبطال دون أن تهتز شباكه بأي هدف.