ماسكيرانو يوضح سبب غياب ميسي المثير عن مباراة هيوستن

أكد خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، أن ليونيل ميسي لا يعاني من أي إصابة، لكنه حصل على راحة بسبب الحمل الزائد، وهو ما دفع الجهاز الفني لإراحته في المباراة الأخيرة بالدوري الأمريكي أمام دينامو هيوستن.

جاءت تصريحات ماسكيرانو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة جامايكا كافاليرز، مساء اليوم، الخميس، في دور الـ16 من دوري أبطال الكونكاكاف، حيث لم يحسم بعد ما إذا كان ميسي سيشارك أساسيًا أم لا.

وقال المدرب الأرجنتيني: "ليو لم يتعرض لأي إصابة، لكنه شعر بالإرهاق بسبب توالي المباريات، لذا قررنا منحه راحة وعدم السفر إلى هيوستن".

وأضاف مبتسمًا: "تعرضنا بالفعل لعدة إصابات، ولا نريد أن نخسر لاعبًا مهمًا مثل ميسي لمدة شهر بسبب عدم إدارته بشكل جيد بدنيًا. قد يوافق البعض على هذا القرار، وقد يرفضه آخرون، لكن هذه مسؤوليتي".

يُذكر أن ميسي لم يشارك في اللقاء الذي انتهى بفوز إنتر ميامي (4-1) على هيوستن، بينما سجل النجم الأرجنتيني هدفين وصنع هدفين آخرين خلال ثلاث مباريات خاضها هذا العام.